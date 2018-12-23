أنجلترا – نفى السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، عبر “تويتر”،عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن.

وقال السفير الإيراني في هذا الصدد في تغريدته: “هذا الخبر كذب وننفيه من جانبنا بشكل كامل”.

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة الجريدة الكويتية أن دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين التقوا سرا في لندن، وأن مباحثات اليمنيين في السويد كانت نتيجة ذلك اللقاء.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن “مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى” لم تفصح عن اسمه، أن لقاءات سرية جرت بين طهران وواشنطن في لندن دون أن تحدد تاريخها.

وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن الأوروبيين يدفعون باتجاه أن تتعامل إيران مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب للتوصل لحل للأزمة السورية.

المصدر: RT + وكالات