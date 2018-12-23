ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وبحث الطرفان تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إلى تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين.

وأجرى الجانبين محادثات تناولت عدد من من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

وبدوره، إستعرض السراج خلال اللقاء الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني ، مؤكداً على أهمية زيارة كونتي للعاصمة طرابلس كونها تأتي في إطار عملية التشاور بين البلدين.

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وأبدى رئيس المجلس الرئاسي تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.

ومن جانبه،أعرب كونتي عن سعادته بزيارة طرابلس التي تعيش حياة طبيعية،مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين ، مجدداً في الوقت ذاته دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده السراج في سبتمبر الماضي ويستهدف رفع المعاناة عن المواطن وانعاش الاقتصاد.

هذا حضر الاجتماع الوفد المرافق لرئيس الوزراء ويضم عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين وعن الجانب الليبي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وعدد من مسؤولي الدولة.