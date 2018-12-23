روسيا – لكي تصبحين عارضة أزياء، هل يجب تطبيق كل نصائح الطبيب؟ ربما، لا..

ماشا وداشا مراهقتان روسيتان كان حلمهما أن تصبحا عارضتي أزياء فطلبت منهما إحدى وكالات الأزياء إنقاص وزنهما وهو ما حدث فعلا .

ماشا خسرت نحو 12 كغ ليصبح وزنها 40 كغ أما داشا ففقدت 16 كغ ليصبح وزنها 36 كغم لكنهما أصيبتا بفقدان الشهية وضعف عام ونقلتا إثر ذلك إلى المشفى .

الفتاتان التوأمان واجهتا متاعب خطيرة وبقيتا في العناية المركزية لمدة طويلة وغالبا ما يتعرض الأشخاص لمرض فقدان الشهية لعدم اتباعهم حمية غذائية معينة أو التعرض للاكتئاب .. كما حدث مع الممثلة الأمريكية آنجلينا جولي

المصدر : وكالات

كما حدث مع الممثلة الأمريكية آنجلينا جولي