الأردن – نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تسجيلا صوتيا، مساء السبت مع اقتراب الذكرى الـ 12 لإعدام والدها خاطبت فيه العراقيين.

وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الـ 12 لإعدام صدام الموافقة 30 ديسمبر من كل عام، وجهت رغد كلمة للشعب العراقي أكدت فيها على أن “الأفضل قادم للعراق”.

وقالت رغد في التسجيل الصوتي الذي بثته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتمنى عليكم أيها العراقيون أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقرارا مما هو عليه الآن وأن نتجاوز كل الحواجز النفسية والشكلية لصالح الشعب العراقي الذي عانى ويعاني الكثير من الضغوطات بعد الغزو الأمريكي عام 2003”.

وزعمت رغد في كلمتها على أن العراق بقيادة والدها، كان “الحارس الأمين للبوابة الشرقية الحامية للأمة العربية من الأطماع التوسعية الإيرانية”.

وأضافت أنه بعد سقوط نظام والدها “ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية ونشرت الأفكار الغريبة هنا وهناك ووصل الانحراف إلى استغلال الدين كغطاء لتحقيق التوجهات المريضة لأحزاب كثيرة”.

وتابعت أن العراق مر بالكثير من الأزمات بسبب الاحتلال وعانى الشعب من التهجير والقتل والطائفية والاجتثاث وتردي كل أنواع الخدمات الإنسانية حتى عانى من تدمير متعمد للبنى التحتية.

كما تطرقت الابنة الكبرى للرئيس الراحل صدام إلى ما سببته الجماعات المسلحة من ويلات قائلة: “الجماعات الإرهابية المتطرفة وبكل مسمياتها نفذت ممارسات غير إنسانية وغير دينية في بلدنا وطمست الهوية العراقية ودمرت الحضارة وشوهت مرحلة بأكملها”.

واختتمت رغد صدام حسين رسالتها قائلة: “القادم أفضل وسنعمل على بناء عراق حر، موحد، ومتطور، يوازي بمكانته البلدان المتقدمة”.