أسرائيل – أكد رئيس “حزب العمل” الإسرائيلي، آفي جاباي، أنه سيكون رئيس وزراء إسرائيل المقبل، على الرغم من استطلاعات الرأي التي قللت من حظوظ حزبه في أي انتخابات قادمة.

وقال جاباي في لقاء على التلفزيون الإسرائيلي: “سأكون رئيس الوزراء المقبل.. لم يتنبأ أحد بأنني سأكون رئيسا تنفيذيا في بيزك، وبعد نصف عام من انضمامي لحزب العمال، أنا هنا من أجل الجمهور”.

وأضاف: “أنا هنا حتى يوم الحساب، الذي هو يوم الانتخابات، حين سيعود الجمهور لي”.

وتابع قائلا: “أنا لا أتجاهل الاستطلاعات، لكنني أعرف شيئا واحدا، أنه في النهاية أتيت بحقيقة إلى الجمهور.. أنا قادم لحل مشكلة إسرائيل الصعبة، وهي الأمن”.

ووعد جاباي، خلال اللقاء، بأنه سيعمل على “تخفيض تكاليف المعيشة في غضون عامين”.

المصدر: معا