ليبيا – أعلنت شركة النقل البحري اليوم الأحد في بيان لها بأن الناقلة الليبية بدر قد تعرضت للخطف في دولة بلغاريا من قبل مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة.

شركة النقل البحري أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه المجموعة قامت باقتحام الناقلة وقطعت كافة وسائل الاتصال وأجبرت طاقمها على النزول تحت التهديد بالسلاح واستبدالها بطاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية الخطف للناقلة.

وطالب البيان مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الليبية بحجز أية سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة ببلغاريا ، داعيةً مدراء الموانئ إلى توجيه التفتيش البحري للتدقيق في وثائق السفن إذا كانت توجد شركات مالكه تكون جنسيتها بلغارية وإتخاذ الاجراءات اللازمة.

يشار إلى أن الناقلة بدر كانت محتجزة في بلغاريا بأمر من المحكمة في ميناء بورغاس قبل أن تحكم المحكمة لصالح شركة النقل البحري وتأمر بإخلاء سبيل السفينة فوراً ، قبل أن تقوم مجموعة من شرطة الميناء البلغاري باقتحام السفينة وارغام طاقمها على النزول بالقوة.