أبوظبي – بالرغم من أن الكثير من الناس يحرصون على ترتيب فراشهم يوميا بعد الاستيقاظ من النوم، فإن اكتشاف فوائد عدم ترتيب السرير سيجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة كل صباح.

وقال موقع “ويب طب” إن عدم ترتيب الفراش له فوائد كثيرة، خلافا لما يتم الترويج له، مضيفا أن ترتيب السرير كل صباح قد يكون له سلبيات، على عكس ما يعتقد الكثيرون.

وعدّد المصدر 5 فوائد صحية يمكن للإنسان الاستفادة منها في حال قررت تغيير عادته الصباحية:

1- ترتيب السرير يخلق بيئة خصبة لتكاثر قمل الغبار، لذلك فإن عدم ترتيبه سيقلل من الغبار المنتشر.

2- وجود خلايا الجلد الميتة والعرق داخل السرير المرتب يرفع من خطر إصابتك بالربو والحساسية.

3- لن يتعرض السرير المرتب للهواء النقي وضوء الشمس.

4- في حال تركت الفراش على حاله ستشعر “نفسيا” بشعور من النصر والسعادة والحرية.

5- ستستفيد من النوم لبضع دقائق إضافية بدلا من ترتيب سريرك.