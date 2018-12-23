ليبيا – أوقفت القوات البحرية التابعة للجيش أمس السبت 3 جرَّافات صيد مصرية بالقرب من منطقة السدرة وذلك خلال قيامها بعملية صيد داخل المياه الإقليمية الليبية بدون إذن رسمي.

المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية التابعة للقيادة العامة علي الثابت قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إن جرافة الصيد المصرية الأولى تحمل اسم “تبارك العاطي” وعلى متنها 20 صياداً والثانية الجرافة “فارس” وتحمل على متنها 22 صياداً والثالثة جرافة مصرية تحمل اسم “البهلوان” وعلى متنها 21 صياداً .

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم سحب جرافات الصيد المذكورة إلى ميناء بنغازي البحري للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.