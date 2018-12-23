انجلترا – أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما كشف عن هوية النجم الذي تصور معه “السيلفي” الوحيدة على هاتفه المحمول.

وتحدث كلوب الألماني خلال أحد الحوارات الصحفية عن أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة له، وقال: “عندما كنت صغيرا كان أبي يقول لي، مهما قالوا لك في المستقبل سيظل بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف قائلا: “كان لي الشرف أن أقابل الأسطورة البرازيلي بيليه، عندما كنت في كأس العالم 2006، الذي نظمته ألمانيا”.

وتابع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي: “أنا لست من هذا النوع من الأشخاص الذين يتوترون بسرعة ولكنني تعرقت بشدة وكنت متوترا للغاية في تلك اللحظة”.

وكشف مدرب “الريدز” أنه يملك صورة سيلفي واحدة على هاتفه الذكي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابع أن رونالدو كان موجودا أيضا في الغرفة، في إشارة إلى أنه لم يلتقط صورة مع الدون.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب كان قد صوت لصالح ميسي في جائزة “الأفضل” التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن نجم برشلونة لم يصل إلى القائمة المختصرة.

المصدر:تويتر/LFCTV@