أبوظبي – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه وبمجرد انتهاء التقاط الصور الرسمية مع كأس بطولة العالم للأندية التي توج بها على حساب العين الإماراتي، انتقل الثلاثي، إيسكو، وكيلور نافاس، وكيكو كاسيا، إلى غرفة الملابس مباشرة، ولم يكملوا الاحتفالات.

وأوضحت الصحيفة أن حارس المرمى يعاني من قلة المشاركة، خاصةً الكوستاريكي، الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية، في ظل قدوم تيبو كورتوا.

كما يمر إيسكو بفترة سيئة، فقد شارك لمدة 25 دقيقة فقط، في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز، ثم جلس على مقاعد البدلاء، طوال المباراة النهائية.

ومن جانبه، دخل نجما الميرينغي، لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في خلاف طويل.

ونوهت الصحيفة إلى نشوب “حرب كلامية غريبة” بين اللاعب الكرواتي (أفضل لاعب في العالم والفائز بالكرة الذهبية) والشاب الإسباني، وكانا يشيران على بعضهما البعض بأصابع اليد.

ولم تشر الصحيفة إلى أسباب ذلك الخلاف الحاد، موضحة أن سبب التوتر بين اللاعبين لايزال غامضا، ومؤكدة في الوقت نفسه، على أن لاعبي ريال مدريد حاولوا تهدئة الأجواء التي سادت النقاش بين مودريتش وفاسكيز.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على نادي العين الإماراتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهو رابع لقب للفريق الملكي مما جعله يتساوى في عدد الألقاب مع غريمه برشلونة.

المصدر : دنيا الوطن