ليبيا – قامت لجنة الطيران المدني للتدقيق على المطارات للاعتماد الدولي أمس الأول بزيارة تفقدية لمطار الزنتان للاطلاع على ماتم إنجازه من توصيات وملاحظات العام الماضي.

اللجنة أطلعت بحسب المكتب الإعلامي لمطار الزنتان على معظم مرافق المطار من جهاز الملاحة والمهبط والسياج وبرج المراقبة الجوية بالإضافة إلى صالة الرحلات الدولية وتجهيزات الأمن والسلامة والسلامة المهنية وقسم التزود بالوقود والمخازن. وأوضحت إدارة مطار الزنتان بأن اللجنة أشادت بالتطور وسرعة إنجاز الأعمال رغم الظروف التى تمر بها البلاد. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.