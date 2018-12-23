الولايات المتحدة – أكدت نتائج دراسة جديدة إن بعض الناس ربما يحبون القهوة من دون سكّر لأسباب جينية، وينطبق ذلك على مشروبات أخرى غير القهوة أيضاً.

ولا يستسيغ اللسان المذاق المرّ الذي يرتبط بالمواد القلوية، لكن لا ينطبق ذلك على القهوة والشاي، ووجد الباحثون أن لهذه القدرة على حب القهوة المرّة فوائد صحية.

وقد سعى باحثون من جامعة شيكاغو لاستكشاف سر تفضيل البعض للقهوة المرة، على الرغم من أن مذاقها يثير رد فعل سلبي لدى البعض الآخر.

لكن وفقاً للتقرير الذي نشرته دورية “ساينتفيك ريبورتس” يبدو أن من يفضّلون مذاق الكافيين المرّ في القهوة يفضّلون أيضاً مذاق مادة تسمّى PROP توجد في الخضروات التي تكافح السرطان، إلى جانب أنهم أقل استعداداً لتعاطي الكحول.

ويعتقد الباحثون أن هذه السمات الجينية لدى البعض قد تطوّرت، وهو تطوّر سمح لهم بتفضيل القهوة المرّة ومنحهم مزايا صحية جيدة. وتفتح هذه النتيجة باب البحث في مجال علاقة تفضيل المذاق المرة بالوقاية من الأمراض.