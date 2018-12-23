تشاد – وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشاد، حيث زار الجنود الفرنسيين العاملين في ما يعرف بـ”قوة برخان لمحاربة الجهاديين”، وهنأهم بعيد الميلاد.

والتقى ماكرون أولا الرئيس التشادي إدريس ديبي قبل أن يهنئ الجنود البالغ عددهم 1600 بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء، في زيارته الثانية من هذا النوع بعد زيارة القوات الفرنسية في النيجر قبل عام.

وحطت طائرة ماكرون في قاعدة كوسي الجوية بالقرب من نجامينا، مقر عملية “برخان” الجوية والبرية، التي بدأت قبل أربعة أعوام بقيادة فرنسا لمكافحة المسلحين في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وقال ماكرون في كلمته للجنود: “هنا أجد عمليا واقع القرارات التي ينبغي علي اتخاذها في فرنسا”.

كما تحدث أيضا إلى قادة الوحدات البريطانية والإستونية والألمانية والإسبانية المشاركة في العملية.

يذكر أن المقاتلات الفرنسية نجحت الخميس في “شل حركة” 6 مسلحين على الأقل كانوا على دراجات نارية في مالي، وفي 23 نوفمبر سمحت عملية واسعة بالقضاء على زعيم مجموعة مسلحة كبيرة وعدد من أعضائها.

هذا وبرحلته إلى تشاد يكون الرئيس الفرنسي قد زار كل الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس.

المصدر: أ ف ب