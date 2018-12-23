واشنطن – اختتمت جلسة استثنائية عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي امس دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية، وسط توقعات بمواصلة التوقف الجزئي لعمل مؤسساتها حتى الخميس المقبل.

وتعثر مجلس الشيوخ في اعتماد ميزانية للحكومة تتضمن تمويل بناء الجدار الحدودي الأمني مع ​المكسيك بقيمة 5 مليارات الدولار الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب، بسبب معارضة الديمقراطيين.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إن المجلس سيعقد جلسته التالية وستكون “بروتوكولية” يوم الاثنين المقبل، ليجتمع مجددا في الـ27 من ديسمبر الجاري، أي بعد عطلة عيد الميلاد، لبحث عن مخرج لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ بعد منتصف يوم الجمعة.

وليلة السبت، انتهت مدة صلاحية 7 قوانين متعلقة بتمويل الحكومة الفيدرالية، وظلت مؤسسات حكومية، بينها وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي والزراعة والمواصلات وغيرها، دون ميزانية مقرة، ما تسبب بتعطيل عملها.

ويلزم القانون الأمريكي مؤسسات الحكومة التي لم تقر ميزانيتها بإجبار جزء من موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.

وتوقعت وسائل إعلام أمريكية أن قرابة 420 ألفا من الموظفين الحكوميين سيضطرون إلى العمل دون أجر خلال فترة الأزمة، فيما سيجبر 380 موظفا آخرين لأخذ إجازة غير مدفوعة.

المصدر: وكالات