ليبيا – أصدر مدير أمن بنغازي العميد عادل عمر أمس السبت قراراً يقضي بتكليف عدداً من ضباط الشرطة بمهام رئاسة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية.

قرار مدير أمن بنغازي ذو الرقم”510″ والذي تلقت المرصد نسخة منه نص على تكليف العميد سليمان بوشيبة رئيساً لقسم البحث الجنائي والعقيد وليد البرعصي رئيساً لقسم المرور والترخيص وتسمية العقيد رمضان أمجد الزاوي رئيس لمركز شرطة المدينة وجمال العمامي رئيسا لقسم شرطة النجدة.

وطالب مدير أمن بنغازي العمل بالقرار منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وكلف مدير أمن بنغازي في قراراً أخر محمد إهليل رئيساً لمكتب الأمن بجامعة بنغازي.