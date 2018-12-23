ليبيا – في إطار إستمرار إمداد مدن الجنوب بالمحروقات إنطلقت شحنات من مستودع سبها النفطي بإتجاه الجنوب الليبي حيث وصلت لمحطات الوقود الخاصة بمنطقة الشاطئ.

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داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه مديرية أمن القرضة الشاطئ أشرفت على العملية من خلال تأمين قوافل الوقود من منطقة براك حتي منطقة القرضة الشاطئ وتوزيع الصهاريج علي حسب المحطات الموجودة داخل نطاق اختصاص المديرية.

وثمّنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كافة الجهود التي تبذلها مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية خدمة لوطنهم ومواطنيهم.