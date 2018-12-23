مصر – تخوض المرأة المصرية تجربة مواجهة الرجال، لتولي منصب “العمدة”، ذلك المركز المرموق في القرية المصرية، وتتنافس عليه عائلات كبيرة، في السنوات العشر الأخيرة، لكنها هذه المرة قررت سيدة أن تنافس والدها على المنصب ذاته شمالي البلاد.

وقالت عبير كمال الشافعي (معلمة)، إنها تقدمت بالترشح على منصب العمدة لإحدى قرى محافظة المنوفية (شمال)، كمنافسة لوالدها.

وأضافت الشافعي، في تصريحات لصحيفة الأخبار المصرية، اليوم الأحد، أن “قرارها بالتقدم إلى منصب العمدة كان يحتاج إلى شجاعة كبيرة لأنه حدث لا يتكرر كثيرا خاصة أنني سأنافس أبي”، مشيرة إلى أنها أقنعت والدها ووجدت تشجيعا منه على ذلك وصاحبها لتقديم أوراق الترشح مؤخرا.

في المقابل، لم ترق تلك الخطوة وفق الشافعي، للبعض، الذين قابلوها بالفرض والاستهجان، في إشارة لتقاليد القرية المصرية التي ترى في ذلك خروجا على تقدير الأب أمام عائلته.

من جانبه، قال الوالد، كمال الشافعي، إنه خرج للتقاعد (في سن الستين) منذ 15 عاما، وفي غاية السعادة من الخطوة الجريئة لابنته.

واهتمت فضائيات مصرية مساء السبت، بهذا التنافس الذي عادة يندر داخل العائلة الواحدة بين ابنة ووالدها.

ورغم خطوة عبير الجريئة، إلا أنها تمنت في حديث مع فضائية مصرية خاصة أن يأخذ والدها منصب العمدة، مشيرة إلى أن تاريخه يسمح لك بذلك.

و”العمدة” أحد المناصب التاريخية في مصر الذي ارتبط بشكل أساسي بالريف، وهو مسؤول محلي أقل في مسؤوليته من محافظ الإقليم، وعادة كان يتم اختياره من كبار العائلات بالقرى، وله كلمة مسموعة في حل المنازعات والخلافات.