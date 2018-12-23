مفاجأة في تشكيلة نسور قاسيون المشاركة في نهائيات أمم آسيا

مفاجأة في تشكيلة نسور قاسيون المشاركة في نهائيات أمم آسيا

سوريا – أعلن المدير الفني لمنتخب سورية، الألماني بيرند شتانغه، القائمة النهائية لنسور قاسيون المشاركة في نهائيات أمم آسيا 2018 التي تستضيفها الإمارات مطلع الشهر القادم.

وضمت القائمة 23 لاعبا:

في حراسة المرمى: إبراهيم عالمة – أحمد مدنية – محمود اليوسف.

في خط الدفاع : أحمد الصالح – حسين جويد – جهاد الباعور- مؤيد العجان – نديم الصباغ – عمرو جنيات – عمرو ميداني – عبد الملك العنيزان.

خطي الوسط والهجوم: تامر حاج محمد – خالد المبيض – أحمد الأشقر – زاهر ميداني – يوسف قلفا – فهد اليوسف – أسامة أومري – مارديك مارديكيان – عمر خريبين – عمر السومة – محمود المواس – محمد عثمان.

وشهدت القائمة استبعاد فراس الخطيب بسبب الإصابة، بعد تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن عودته لتشكيلة نسور قاسيون.

ويلعب المنتخب السوري في النهائيات الآسيوية في المجموعة الثانية، رفقة كل من أستراليا والأردن وفلسطين.

المصدر: وكالات