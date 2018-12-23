ليبيا – نظمت منظمة الصحة العالمية تدريباً مكثفاً في تونس حول مرض الليشمانيا CL لـ7 أطباء ليبيين من مدينة تاورغاء الذين يعتنون بالسكان النازحين داخلياً من تاورغاء وفي مخيمات النازحين بمدينتي بنغازي وطرابلس تحت إشراف أحد الخبراء الرائدين في هذا المجال.

المنظمة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الفريق الطبي أصبح مدرباً جيداً وبإمكانه أن يوفر العلاج الأمن لأهل مدينة تاورغاء ، موضحةً أن البرنامج التدريبي سيتضمن المتابعة المستمرة والمثالية للمرضى بإشراف ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ونوّهت المنظمة إلى أن داء اللشمانيا الجلدي أصبح مشكلة صحية عامة رئيسية بليبيا في الآونة الأخيرة وتم الإبلاغ عن تفشي (CL) بين الأشخاص النازحين داخليا من تاورغاء عندما عادوا إلى مدينتهم حيث كان انتقال الطفيليات مرتفعًا وشكل المرض شديدًا الأمر الذي دعا إلى تدريب خاص لعلاج المرضى بشكل صحيح لمنع التشوه.

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