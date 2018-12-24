اسبانيا – نشر موقع “OptaJose” الإسباني إحصائيات مثيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في العام 2018.

وأظهرت الإحصائيات أن ميسي شارك تقريبا في نصف عدد أهداف برشلونة في العام 2018، ومثلت نسبة مساهمته في الأهداف 147 التي سجلها الفريق الكتالوني في جميع المسابقات في 2018 حوالي 47.6 %، إذ سجل “البرغوث” 47 هدفا وصنع 23 هدفا.

ويواصل ميسي تألقه وإبداعه مع برشلونة هذا الموسم كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، إذ يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفا، كما يحتل النجم الأرجنتيني المركز الثالث في سلم ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أروبا برصيد 6 أهداف، ويتخلف بفارق هدفين فقط عن متصدر الترتيب، البولندي روبير ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، ووصيفه الدولي الصربي دوشان تاديتش، هداف أياكس أمستردام.

المصدر: @OptaJose