إيران – أعلنت إيران أنها على استعداد للرد على أي عمل عدائي أمريكي، لكنها في الوقت ذاته لا تعتبر وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج الأسبوع الماضي، خطرا كبيرا.

ونقلت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية، عن قائد البحرية حبيب الله سياري، قوله: “وجود هذه السفينة الحربية غير مهم بالنسبة لنا.. لن نسمح لهذه السفينة الحربية بالاقتراب من مياهنا الإقليمية في الخليج”.

وأشار سياري، إلى أن البحرية الأمريكية مسموح لها بالإبحار في المياه الدولية قرب إيران مثلما هو مسموح للبحرية الإيرانية بالإبحار في المحيط الأطلسي قرب المياه الأمريكية.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده في حالة تأهب تحسبا لأي خطر محتمل، وقال: “ليست لديهم الشجاعة أو القدرة على اتخاذ أي إجراءات ضدنا.. لدينا قدرات كافية للتصدي لتحركاتهم وتدربنا بشكل كامل على ذلك”.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، وإعادة العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.

ودخلت حاملة الطائرات (جون سي. ستينيس) الخليج الجمعة الماضي، لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وحذرت حكومة طهران، من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية، فلن يسمح لأي دول أخرى في المنطقة أن تقوم بذلك أيضا، مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

ويمر خمس الاستهلاك الدولي من النفط عبر مضيق هرمز من منتجي الخام في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية الكبرى.

المصدر: رويترز