تركيا – أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، تحييد 12 إرهابيًا داخل البلاد، بينهم قيادي في منظمة “بي كا كا” الإرهابية، في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال البيان الأسبوعي للوزارة، إن عمليات مكافحة الإرهاب تستهدف خصوصًا منظمات “بي كا كا / ك ج ك / ب ي د- ي ب ك” و”داعش”.

وأشار البيان، إلى أن العمليات تمكنت، خلال الأيام السبع الماضية، من تحييد 12 إرهابيا، بينهم “عدنان ساو”، الملقب بـ “تكوشير آمد”، القيادي في “بي كا كا”.

ولفت إلى أن العمليات أسفرت أيضًا عن تدمير كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تدمير 32 مخبأ.