الخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ عام ونصف

الخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ عام ونصف

الولايات المتحدة – عادت أسعار النفط للهبوط مساء الاثنين، وسجل الخام الأمريكي أدنى مستوياته منذ 13 يوليو 2017، وجاء الانخفاض بعد ارتفاع الأسعار بنحو طفيف في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 16:31 بتوقيت موسكو انخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.69% إلى 44.8 دولار للبرميل مسجلا بذلك أدنى مستوى له في نحو عام ونصف العام، وذلك بعد ارتفاعه خلال التعاملات إلى 45.74 دولار للبرميل.

فيما تراجع خام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.94% إلى 53.59 دولار للبرميل، بعدما كان قد صعد في وقت سابق إلى 54.12 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط رغم تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، التي طمأن من خلالها الأسواق، وقال إن المنتجين في منظمة “أوبك” وخارجها سيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية العام المقبل.

وكانت منظمة “أوبك” ومجموعة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا قد اتفقت هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير لكبح معروض النفط.

المصدر: “نوفوستي”