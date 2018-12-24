ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً أمس الأحد يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتفعيل أحكام القانون رقم واحد لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بـ”ثورة 17 فبراير” .

الرئاسي أكد بحسب نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن تشكل اللجنة برئاسة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء الطاهر أحمد عامر وعضوية وكلاء وزارات الصحة والتعليم والمالية والعمل والتأهيل.

وستتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة تنفيذ وتفعيل أحكام القانون رقم واحد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على معالجة العراقيل التي تعترض تنفيذه.