مصر – تأهل الزمالك المصري، الأحد، إلى دور الـ 32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وخسر الزمالك من مضيفه القطن التشادي بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 32 الأول للبطولة القارية.

وجاء انتزاع الزمالك بطاقة العبور للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بسبعة أهداف نظيفة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتشهد معها هدف التقدم للقطن عبر أبانجا يوسف.

وبعدها بدقيقتين أضاف أداتا محمت الهدف الثاني للقطن لينتزع الزمالك بطاقة العبور للدور التالي من البطولة.