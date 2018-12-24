ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم القوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش العقيد ميلاد الزوي اليوم الإثنين أن القوات الصاعقة كلفت بالتوجه إلى مدينة سبها لمواجهة مجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي.

الزوي قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن القيادة العامة للجيش قد أصدرت تعليماتها بخصوص تكليف القوات الخاصة في الجنوب الغربي تحديداً مدينة سبها ، لافتاً إلى أن القوات في طور التجهيز وبإنتظار في التجهيزات من القيادة العامة للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مدينة سبها.

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة على أن الحدود الجنوبية مفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي وعادة تدخل من هذه الحدود مجموعات مسلحة وإرهابيين وقطاع الطرق وما شابه ذلك من الإجرام.

وأوضح الزوي أن منطقة سبها تعاني حقيقة من السلب والنهب والاغتيالات في وضح النهار والاستيلاء على السيارات فمنطقة سبها تتعرض لضغوطات من الجماعة الإرهابية التي تأتي من الحدود للجنوب.

وتابع المتحدث باسم القوات الخاصة قائلاً :” بالنسبة إلى تنظيم داعش هم مرصودين حتى من الدول الخارجية تقوم برصد هذه الجماعات نحن أحيانا نسمع أن هناك ضربات جوية على تلك المجموعات في أوباري وبراك الشاطئ وهم جماعات تتمركز في هذه المناطق بالتحديد”.