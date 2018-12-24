ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأطلع السراج بحسب مكتبه الاعلامي خلال الإجتماع على جهود المؤسسة وشركة البريقة من أجل وصول الوقود إلى مناطق الجنوب وعبر عن دعمه لهذه الجهود و تذليل الصعاب التي قد تعترضها.

وتناول الاجتماع الأوضاع بحقل الشرارة الذي قام السراج بزيارته مؤخراً، وأقر الاجتماع خطوات عملية لتعزيز الأمن بالحقل وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها المؤسسة الوطنية مما سيساهم في تعزيز وانتظام الإنتاج.

وكشف مكتب السراج الاعلامي على اتفاقه مع صنع الله على خطوات لاحقة تشمل إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية ووضع برامج تدريب لعناصر الحراسة.