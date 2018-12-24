العراق – رفعت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار، صورة مرسومة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال احتفالية داخلية أقاموها في الجامعة.

ورسمت الصورة باللون الأسود على لوحة بيضاء، فيما تجمع العشرات من الطلبة حول حاملها.

ويأتي رفع الصورة بعد ساعات على بث السيدة رغد صدام حسين تسجيلا صوتيا بمناسبة ذكرى استشهاد والدها قبل 12 عاما.

وتداول النشطاء على موقع التواصل صورا ومقاطع فيديو وثقت الاحتفالية التي رافقتها أغاني عراقية وطنية تتغنى بحب الرئيس صدام حسين وكانت تبث سابقا.

يشار إلى أن رفع أي صور أو شعارات أو صور لأعضاء الحكومة السابقه، يعد ترويجا لـ”حزب البعث” المحظور في العراق.

المصدر: وكالات