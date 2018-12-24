ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد بمقر إقامته في مدينة طبرق رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” والوفد المرافق له.

المستشار صالح بحث مع كونتي بحسب الناطق باسم البرلمان آخر مستجدات الشأن الليبي ومتابعة مخرجات مؤتمر “باليرمو” وسبل تذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق نتائجه وإجراء انتخابات خلال النصف الأول من العام القادم ، مؤكداً على وفاء مجلس النواب بالتزاماته التشريعية لأجل تحقيق ذلك.

وأكد صالح على دعم مجلس النواب الكامل لإجراء الانتخابات خلال العام القادم، مبيناً بأنه أول من طالب بإجراءها كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد وتحقيق إرادة الشعب الليبي دون سواه.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس البرلمان درع لرئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة زيارته اليوم لمدينة طبرق.