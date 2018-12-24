ليبسا – كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي اليوم الاثنين بأن وفداً من التكتل الفيدرالي قد ناقش مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المستجدات السياسية والمصالحة الوطنية في البلاد.

المريمي لفت وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى إن الإجتماع تطرق لقانون الاستفتاء على الدستور وعديد الموضوعات المتعلقة بالمراحل المقبلة في ليبيا.

وأضاف أن وفد التكتل الفيدرالي أكد خلال اللقاء على تأييده لمجلس النواب والخطوات والإنجازات القانونية التي أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

كما بيّن أن تلك الإنجازات منها يجسد المصالحة الوطنية والعفو العام ومشاركة الجميع دون استثناء في بناء الوطن من خلال جميع مؤسساته والدعوة إلى الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.