ليبيا – إعتبر رئيس أركان المؤتمر العام السابق يوسف المنقوش أن قضية توحيد التشكيلات المسلحة في طرابلس أو غيرها من المدن تعد خطوة إيجابية لما يسببه تعدد التشكيلات والمسميات وتعارض المهام والاختصاصات من مشاكل، مؤكداً على أن أي خطوة في اتجاه توحيد هذه التشكيلات تعتبر إيجابية في غشارة منه إلى إعلان عد من كتائب طرابلس التوحد تحت إسم “قوة حماية طرابلس” .

المنقوش أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتعابعته صحيفة المرصد أن توحيد هذه التشكيلات يجب أن يكون ضمن خطة متكاملة تعالج المكان الأمني بالكامل وتحدد المؤسسات المطلوبة وكيف يتم توزيع التخصصات والمهام بينها.

ويرى أنه إن تم تجميع هذه التشكيلات دون أن يكون هناك خطة واضحة لتحديد المهام وتوزيعها فسيتم الوقوع بذات الخطأ السابق وهو تعارض المهام وتعددها، مشيراً إلى وجود إشكالية أخرى تتمثل بتواجد عدد كبير جداً من التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بقرارات من الدولة ومن مؤسسات المجتمع الأخرى.

وقال إن تجميع هذه التشكيلات تحت مسمى واحد وتحديد مهامها يمكن اعتباره خطوة إيجابية في اتجاه الحد من هذا التضارب والتعارض، لافتاً إلى عدم وجود معلومات لديه عن إن هناك خلاف بين وزارة الداخلية وأحد المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

كما أكد على أن المسؤول الأول عن تأمين كل المدن الليبية والعاصمة هي وزارة الداخلية التي تقع عليها المسؤولية بالدرجة الأولى، مشدداً على ضرورة أن تتبع كل الأجهزة التي تباشر عمليات التأمين داخل المدن أو خارجها لوزارة الداخلية للعمل بصدد التعليمات والخطط الموجودة.

وتابع قائلاً :” قضية أن هذه التشكيلات التي توحدت فيما يسمى قوة تأمين طرابلس هي تقريباً وفي غالبيتها تتبع لوزارة الداخلية ويجب أن تكون هذه الخطوة سليمة لتوحد الجهود وتنهي بعض التدخلات الموجودة لكن ليكون ذلك يجب ان تكون تحت الإشراف الكامل وبالتنسيق بالكامل مع وزارة الداخلية وإلا سنقع في تناقضات ينتج عنها فراغ أمني ومشاكل ربما تكون أخطر من الذي نحن فيه، العاصمة وضعها الأمني مقبول باستثناء بعض الخروقات المتوقعة”.

ووصف البيان الصادر عن قوة “حماية طرابلس” بالإيجابي بإعتباره يدعو إلى تنفيذ عملية واسعه لحفظ الأمن وتأمين المواطنين والممتلكات وكل ما يدعوا لتعزيز الأمن.

يشار إلى أن كتائب طرابلس التابعة لداخلية الوفاق والمتمثلة في القوة الثامنة النواصي بقيادة مصطفى قدور وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة باب تاجوراء بقيادة الازهري فنان وقوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” قد أعلنت يوم 18 ديسمبر الجاري عن تشكيل قوة أمنية تحت إسم “قوة حماية طرابلس” ولم تعلق وزارة داخلية الوفاق بقيادة عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاآغا حتى اليوم على هذا الاجراء ولم يتناوله مكتبها الاعلامي ما يدل على أن هذه الخطوة تمت بدون التنسيق مع باشاآغا بحسب مراقبون.