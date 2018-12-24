ليبيا – أكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر على توزيع الاغاثة الخاصة بالأسر النازحة من ( المدينة القديمة والمغار ) وما جاورها من أحياء سكنيه عن طريق الهلال الاحمر الليبي فرع درنة.

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الامانة العامة للهلال الاحمر أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن توزيع الإغاثات تم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم توزيع 2500 حصة غذائية وغير غذائية.

ولفتت الأمانة العامة للهلال الأحمر إلى أن الحصص التي تم توزيعها تكفي (15,000) شخص على مدار 6 أيام بإجمالي (45 ساعة) عمل.