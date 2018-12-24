ليبيا – تلقت غرفة عمليات سرت الكبرى يوم السبت الماضي بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود عن تسريب للنفط فى احد الأنابيب الأرضية بمنطقة جنوب راس لانوف بحوالي 120 كيلو .

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غرفة عمليات سرت أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأنها أحالت الشكوى الى شركة الهاروج للعمليات النفطية ، مبينةً بأن الاخيرة ، قامت بمخاطية آمر غرفة عمليات سرت وطلبت قوة لتأمين وحماية فريق الفنيين والمهندسين بالشركة الذي كلف بمهام صيانة الأنبوب.

وكلف آمر الغرفة اللواء سالم درياق ، عقيد القذافي الصداعي بتشكيل قوة تأمين وحماية ، حيث تم تأمين وحماية مهمة الصيانة التي تكللت بالنجاح وأنهت عملية الصيانة بنفس اليوم .