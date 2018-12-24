ليبيا – طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بياناً لها أمس الأحد لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن بالتحرك السريع لتطبيق القانون الدولي على تركيا كونها أصبحت المحرك الأساسي في عدم إسقرار ليبيا.

لجنة الدفاع أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن المرحلة التي تمر بها ليبيا من محاولة بناء الدولة و لإستقرار للوصول إلى الدولة المستقرة في حين بعض الدول تعمل على عدم وصول البلاد إلى هذه المرحلة ومنها تركيا.

وأشار البيان إلى أن تركيا للمرة الثانية تقوم بإرسال شحنات السلاح إلى أطراف مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي ،لافتاً إلى أن الشحنة الأولى ضبطت من قبل السلطات اليوانية في وقت سابق أما الشحنة الثانية تم ضبطها بميناء لخمس وتعد الأخطر على الليبيين.

ولفتت اللجنة إلى دور لجنة العقوبات الدولية الفاعل والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها في الحفاظ على إستقرار الدول و لجم كباح تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي للدول الباقية وعملها على زيادة الفوضى وعدم إستقراراها.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات