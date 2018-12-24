ليبيا – قدمت المؤسسة الوطنية للنفط إلى العاملين والموظفين بقطاع النفط والشعب الليبي أحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 67 لاستقلال ليبيا.

الوطنية للنفط أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الاجداد قدموا خلال تلك المرحلة التضحيات الجسام في ملحمة من الكفاح المرير ضد الغزاة في سبيل حرية بلادهم واستقلالها وعبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد على امتداد عقدين من الزمن في تجسيد رائع للوحدة الوطنية.

وأضاف :” أن العاملين الابطال بقطاع النفط والغاز وجميع الشرفاء في ليبيا يسطرون اليوم نفس الملحمة من اجل الحفاظ على قوت كل الليبيين”، معربةً عن أملها بأن يعم الأمن والأمان في أرجاء ليبيا.