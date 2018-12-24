الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقصي وزير الدفاع عن منصبه قبل شهرين من انتهاء ولايته بموجب الاستقالة التي قدمها، وذلك لغضبه العارم عليه حسب مراقبين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، أن ترامب شعر بالاستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس، وأنه “يريد فقط انتقالا سلسا وأسرع، لأنه شعر بأن تأجيل ذلك لشهرين إضافيين لن يكون جيدا”.

وأضاف أنه من المتوقع اختيار ترامب مرشحا لمنصب وزير الدفاع في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأعلن ترامب عبر حسابه في “تويتر”، تعيين باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع قائما بأعمال الوزير اعتبارا من يناير المقبل، واصفا شاناهان بـ”الموهوب للغاية”.

بدورها قالت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن ماتيس سيعمل مع شاناهان وقيادة البنتاغون لضمان “استمرار تركيز الوزارة على الدفاع عن الأمة خلال هذه الفترة الانتقالية”.

وركز شاناهان خلال عمله نائبا لوزير الدفاع على الإصلاح الداخلي للبنتاغون، وقضايا أخرى منها تشكيل قوة فضائية وهو مشروع يؤيده ترامب لكنه يواجه مقاومة من مشرعين ومسؤولين بالبنتاغون.

ونشر ماتيس رسالة استقالة “غامضة” موجهة إلى ترامب كشفت تنامي الخلافات بينهما وانتقدت ضمنيا عدم تقدير ترامب أقرب حلفاء الولايات المتحدة الذين قاتلوا إلى جانبها، وقال إن ترامب بحاجة لوزير دفاع يكون أكثر انحيازا لآرائه.

وأعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس على نحو مفاجئ الخميس الماضي أنه سيترك منصبه اعتبارا من 28 فبراير إثر خلاف مع ترامب حول سياسته الخارجية وقراراته المفاجئة بشأن سحب القوات من سوريا وبدء التخطيط للانسحاب من أفغانستان.

المصدر: “رويترز”