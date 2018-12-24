واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد له أن بلاده ستقضي على ما تبقى من “داعش” في سوريا، عقب قرار الانسحاب الأمريكي من هناك.

وأشاد ترامب في تغريدة نشرها على “تويتر”، بالرئيس أردوغان وقدرته على القيام بهذه المهمة.

وأشار ترامب في تغريدة سابقة إلى أنه تحدث مع نظيره التركي أردوغان عن “انسحاب بطيء ومنسق للغاية” للقوات الأمريكية من سوريا، وقال: “بحثنا تنظيم “داعش” وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة… قواتنا ستعود للوطن بعد سنوات عديدة قضتها في سوريا”.

المصدر: “تويتر”