ليبيا – أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع مدينة شحات المقدم رمزي الحاسي أن الجهاز قام بترحيل 99 مهاجراً غير شرعي عبر منفذ أمساعد البري ، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين مصابين بأمراض معدية.

الحاسي قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن غرفة الإيواء والترحيل لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشحات قامت أمس الأحد بترحيل 99 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية ، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين تم ضبطهم خلال الأسبوع الماضي عبر منفذ أمساعد البري.

وأضاف أن أسباب ترحيلهم كانت بسبب أصابتهم بأمراض معدية بالإضافة إلى مجموعة أخرى مسجلة ضدهم قضايا جنائية ، مبيناً أن هؤلاء المهاجرين دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.