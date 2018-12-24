سوريا – سيطرت منظمة “ي ب ك / بي كا كا” وبمساندة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الإثنين، على مدينة هجين، في ريف محافظة دير الزور الشرقي، آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي، في شرق سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن “ي ب ك”، سيطرت على هجين، بعد معارك عنيفة داخل أحيائها استمرت نحو 10 أيام، مع عناصر “داعش”.

وأشارت المصادر، إلى أن تقدم “ي ب ك” في المدينة، تزامن مع قصف عنيف لقوات التحالف، ما أسفر عن دمار كبير في المدينة.

وبعد خسارة هجين، بقي تحت سيطرة “داعش”، 5 بلدات، وهي: السوسة، والشعفة، والباغوز، والبو حسن، والبو خاطر، في ريف دير الزور، إلى جانب مساحات من البادية غير المؤهولة بالسكان، بريفي محافظتي دير الزور وحمص (وسط).

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت “ب ي د”، وقوات التحالف الدولي، عملية عسكرية ضد آخر معاقل “داعش”، في دير الزور.

وأسفر قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة “داعش”، عن مقتل مئات المدنيين، بحسب مصادر في المنطقة لمراسل الأناضول.