رسالة غريبة من وعد إلى كارهيها… لا يمكنك توقّع ما تمنت حدوثه لهم

رسالة غريبة من وعد إلى كارهيها… لا يمكنك توقّع ما تمنت حدوثه لهم

السعودية – فاجأت الفنانة السعودية وعد متابعي حسابها على “إنستغرام” برسالة توجهت بها إلى من سمتهم “كارهيها”.

فقد أرفقت صورة لها بهذا التعليق: “إلىكل من يكرهني أتمنى أن تصبح أحول ‏لتراني مرتين”. وحققت الصورة والتعليق عليها أكثر من 18 ألف إعجاب. وهو ما أثار موجة من التعليقات.

وأبدى بعض المتابعين استغرابهم تمكن البعض من كره الفنانة. إلا أن آخرين انتقدوا إطلالتها.

ومما كتبوا: “خلج من اللي يكرهك. أهم شي طلتك الأنيقة” و”انت كويسة بس ليتك تغيرين ستايلك في اللبس لا تخلقنين” و”إنت قوية ولا يهمك يا وعد. إنت فضل من الحاسدين” و”يكرهوك و يتكلمون عنك لكن في قلوبهم عارفين قيمة اسم وعد، وقيمة أخلاقك لكن يحبوك”.

ويشار إلى أن الفنانة أبهرت معجبيها بارتداء فستان باللون الزهري الصارخ مع إضافة أمامية باللون الأسود وأكمام بتصميم غريب.