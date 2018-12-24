روسيا – أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انتشال جميع الجثث الـ9 من داخل منجم أورالكالي في منطقة سوليكامسك في مقاطعة بيرم وسط روسيا، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم بسبب اندلاع حريق في المنجم.

وقال المكتب الصحفي التابع للوزارة في بيان: “اكتملت عملية البحث والإنقاذ في المنجم.. يواصل مقر العمليات العمل في موقع الطوارئ، وسيستمر في إخماد بؤر النار المنفصلة داخل المنجم”.

وذكر المكتب أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جميع الجثث من منجم أورالكالي، البالغ عددها تسعا، مشيرا إلى أن أطباء نفس من وزارة الطوارئ يعملون عن كثب مع أقارب الضحايا.

ووقع الحادث صباح السبت، وحاولت فرق الإنقاذ إخماد النيران في المنجم للوصول إلى العمال الـ 9 المحاصرين داخله بعمق 364 مترا أحياء، لكنها فشلت في ذلك.

ونفت وزارة الطوارئ أن يكون الحريق وقع داخل المنجم بسبب انفجار غاز الميتان، كما نفت حدوث أي انفجار داخله.

المصدر: نوفوستي