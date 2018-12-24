الولايات المتحدة – تحول زيون وليامسون إلى ظاهرة فريدة في دوري كرة السلة الأمريكي للجامعات كعملاق بطول مترين ووزن 129 كلغ يؤدي مهام الارتكاز ويتفنن بالكرة كصانع ألعاب جذب أنظار الأندية المحترفة.

وزن وليامسون أثقل من الغالبية العظمى للاعبي دوري المحترفين ويتفوق عليه الصربي بوبان ماريانوفيتش لاعب لوس أنجلوس كليبرز الذي يزن 131 كلغ ويبلغ طوله 2,21 متر.

ويقدم وليامسون البالغ من العمر 18 عاما جناح فريق جامعة ديوك في كل مباراة أداء يثير حماس متابعي دوري المحترفين وكشافي المواهب.

ويتميز وليامسون بقدرته البدنية العالية وبوثبة قد يصل ارتفاعها إلى 1,14 متر، ويتوقع أن يكون الخيار الأول في فترة اختيار اللاعبين للموسم المقبل.

وقارن البعض في عالم كرة السلة وليامسون بأسماء بارزة يتقدمها “الملك” ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز وأفضل لاعب في دوري الـNBA أربع مرات.

المصدر: AFP