ألمانيا – أعلنت شركة فولكس فاغن أنها بدأت تحضيراتها لإنتاج نموذج جديد من سيارات “Passat” الشهيرة.

وستأتي هذه السيارة بهيكل عصري تميزه واجهة أمامية عليها شبك عريض مطلي بالكروم، ومصابيح بتقنيات LED، وكاميرات من الأمام والخلف وعلى المرايا الجانبية.

أما قمرة السيارة فستأتي مريحة تتسع لخمسة ركاب، بمقاعد جلدية فاخرة، وواجهة قيادة مزودة بشاشتين تعملان باللمس، واحدة في المنتصف وأخرى أمام المقود، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا.

ومن المفترض أن تأتي السيارة بمحرك توربيني بسعة لترين، وعزم 180 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان، فضلا عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.