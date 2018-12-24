ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط أمس الأحد عن قيامه بزيارة إلى مدينة بنغازي رفقة أعضاء المجلس عبدالله جوان وسعد بن شرادة وبعض الشخصيات العامة من طرابلس.

قزيط أشار في تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” إلى أن الهدف من الزيارة التضامن مع بنغازي في وجهة الإرهاب وتوجيه رسالة مودة من سكان غرب ليبيا.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على المعاناة الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي قُدمت في بنغازي باعتبارها كانت الخط الأول في مكافحة الإرهاب وحشد الدعم السياسي والإعلامي لإعادة الإعمار حتى تعود منارة لكل الليبيين.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أنه تم استقبال الوفد بحفاوة في مطار بنينا ، مبيناً أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة المجلس التسييري لمدينة بنغازي والاطلاع على حجم التضحيات التي قدمتها المدينة في مواجهة الإرهاب والجماعات الظلامية كما يتضمن البرنامج زيارة جامعة بنغازي ولجنة إعادة إعمار الجامعة.

ويشمل البرنامج وفقاً لما صرح به عضو مجلس الدولة لقاء مع منتدى بنغازي الذي يتكون من النخب الفكرية والفنية والأدبية و لقاء مع النشطاء السياسيين.