ليبيا – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن أمله بإجراء انتخابات حرة خلال عام 2019 تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده.

كونتي أوضح في مقابلة مع صحيفة “لاستامبا” اليوم الاثنين وفقاً لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية أن إتخاذ قرار بشأن إمكانية إجراء الإنتخابات الرئاسية عام 2019 يعود للشعب الليبي ، مشيراً إلى وجود طلب قوي من قبل المواطنين للإستقرار.

وأردف :”لا شك أن العملية السياسية يجب أن تمر عبر الانتخابات ، وآمل في سعيي لدعم عمل الأمم المتحدة أن يمثل عام 2019 نقطة التحول بالنسبة لليبيا حقاً “.

وأشار رئيس الوزراء الى أن خارطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر في نتائج مؤتمر باليرمو ، معرباً عن أمله بإمكانية تكاملها مع التوجيهات التي سيتمخض عنها المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مطلع فبراير المقبل.

وذكر رئيس مجلس الوزراء الايطالي أن تعزيز أمن البلاد جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق الى جانب إتخاذ التدابير اللازمة لجعل النظام الاقتصادي أكثر مساواة وفاعلية ،لافتاً إلى أن عملية سياسية ومؤسساتية من شأنها أن تجعل ليبيا تنعم بالاستقرار والهدوء.

وتابع قائلاً :” ذكّرت جميع محاوري بأن الشعب الليبي يطلب دائماً وبإصرار أكبر الخروج من هذه المرحلة الانتقالية التي طالت كثيراً للتمكن من وصفها بالمؤقتة”.

كونتي أختتم لقائه بالقول :”أنا مقتنع بأن من سيقدم الدافع الحاسم سيكون مواطنو هذا البلد وحدهم فضلاً عن الرغبة المتزايدة والمتنامية بالحوار من قبل القادة الليبيين الرئيسيين”.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي قد أجرى أمس الأحد زيارة إلى ليبيا إلتقى خلالها عدد من المسؤولين الليبيين على رأسهم القائد العام للقوات لمسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.