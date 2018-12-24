كييف تحقق في بث RT على أراضي أوكرانيا

كييف تحقق في بث RT على أراضي أوكرانيا

أوكرانيا – فتحت المخابرات الأوكرانية تحقيقا ضد أحد مزودي خدمات الإنترنت في مقاطعة فينيتسا، بسبب بث شركته برامج قنوات تلفزيونية روسية.

وقال المكتب الصحفي في جهاز الأمن الأوكراني: “قامت مؤسسة خاصة، ودون الحصول على الترخيص اللازم، ببث برامج IPTV وبعض القنوات التي عرضت على المشاهدين، مواد ممنوع بثها داخل أراضي أوكرانيا، وبينها قنوات الدعاية الروسية المحظورة في بلادنا وخاصة Russia Today”.

ويتعلق التحقيق “بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والمختلطة”، وأقصى عقوبة يفرضها القانون على مثل هذه الجنايات السجن لمدة 6 سنوات.

ومنذ الانقلاب على السلطة في أوكرانيا عام 2014، تعيق سلطات كييف عمل الصحفيين الروس في أوكرانيا وتعتقل بعضهم وتطرد بعضهم.

ففي مايو الماضي، اقتحم رجال الأمن الأوكراني موقع “ريا نوفوستي – أوكرانيا”، واعتقل كيريل فيشينسكي رئيس تحرير الموقع وفتشته، وذلك بتهمة دعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، وخيانة الدولة.

المصدر: نوفوستي