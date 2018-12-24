مصر – انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم بأن النجمة غادة عادل غاضبة بسبب البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “نادي الرجال السري” والذي يظهر من خلاله النجم كريم عبد العزيز بمفرده، ولم يتم وضع أي صورة لها او لباقي الأبطال .

لكن غادة قررت الرد على هذه الشائعات بشكل عملي حيث نشرت البرومو الخاص بالفيلم من خلال حسابها الخاص على إنستغرام لتؤكد بطريقة غير مباشرة أن كواليس هذا العمل هادئة ولا يوجد أي خلافات، بل حرصت على المشاركة في الترويج للفيلم رغم تجاهلها بالبوستر الرسمي.

يشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ودينا فؤاد .