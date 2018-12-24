العراق – تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الأحد، إلى 185.54 مليون دولار؛ مقابل مبيعات قيمتها 194.63 مليون دولار بالجلسة السابقة؛ بواقع 9.08 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، وشركة تحويل مالي واحدة.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد غدًا الاثنين؛ موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 210.25 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 183.74 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 26.51 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.