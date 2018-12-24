ليبيا – اجتمع رئيس لجنة ملف مصراتة تاورغاء أمس الأحد مع مجموعة من المتضررين تشمل كافة فئات المتضررين عن مدينة مصراتة .

المتضررين عن مدينة مصراتة عبروا بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة عن إحباطهم بشأن عدم تنفيذ الحكومة لوعودها في تنفيذ الإتفاق والوعود المقدمة بشأن تنفيذ كل بنود الاتفاق قبل نهاية عام 2018.

واعتبروا أن عدم تنفيذ الإتفاق هو استهتار وتلاعب بحقوق المتضررين، مشيرين إلى منح الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم والا سيتم ايقاف كامل الاعمال المتعلقة بالاتفاق فوراً الى أن يتم تنفيذها كاملة دون تجزئة.

كما حمّل المتضررين حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ الاتفاق، من أكد رئيس اللجنة على ضرورة التريث والمطالبة بحقوقهم عن طريق القنوات الرسمية متعهداً بنقل مطالبهم الى الحكومة فوراً.

يشار إلى أن مقر لجنة إتفاق مصراتة – تاورغاء في مدينة مصراتة قد تعرض للإحراق والتخريب الاسبوع الماضي بسبب إحتجاج متضرري المدينة على عدم تنفيذ كامل بنود الاتفاق ، وحملت اللجنة حكومة الوفاق مسؤولية اي تصعيد بشأن هذا الموضوع.