ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد رفقة نائبه الثاني فوزي العقاب ومقرر المجلس محمد أبوسنينة اجتماعا مع أعضاء الجنوب بالمجلس بحضور وزيري الصحة والحكم المحلي بحكومة الوفاق حميد بن عمر ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المختنقات التي يعاني منها الجنوب وإمكانية تذليلها وأهمها بسط الأمن والمجاهرة به في المنطقة وإمكانية تفعيل اتفاقية حماية الحدود ووزارة الداخلية والعدل ودعم مديريات الأمن.

وتطرق اللقاء إلى تكليف آمر للمنطقة العسكرية بالجنوب ومحاربة التهريب وحماية مشروع النهر الصناعي والحد من الاعتداءات التي يتعرض لها المشروع.

ودعا المجتمعون الجهات المختصة إلى سرعة توفير الخدمات الأساسية للمنطقة الجتوبية من بينها الوقود والسيولة والكهرباء والرفع من مستوى الخدمات الصحية عبر توفير أدوية وإنشاء مرافق الصحية وصيانة المستشفيات المتهالكة إلى جانب تفعيل المطارات الموجودة بالمنطقة الجنوبية وإمكانية تفعيل ديوان المجلس الرئاسي في الجنوب.